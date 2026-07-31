التضخم يصعد إلى 2.9% في منطقة اليورو.. والمركزي الأوروبي أمام اختبار جديد

ارتفع معدّل التضخّم في منطقة اليورو إلى 2.9% خلال شهر تموز/يوليو الجاري، مما عزز موقف البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرّةً أخرى في أيلول/سبتمبر المقبل، بهدف كبح وضبط ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب في “الشرق الأوسط”، وفق ما نشرته صحيفة “فايننشل تايمز” البريطانية.



وجاء التقدير الأولي الصادر اليوم الجمعة متوافقاً مع توقّعات المحللين الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، متصاعداً من مستوى 2.8% المسجّل في حزيران/يونيو الماضي، وهو ما يعكس الارتفاع المتجدّد في أسعار الوقود والغاز الطبيعي.



ويُمثّل هذا الشهر الـ5 على التوالي الذي يتجاوز فيه نمو الأسعار في التكتل المكوّن من 21 دولة هدف البنك المركزي الأوروبي متوسط الأجل البالغ 2%، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط.



ومع قلّة المؤشرات على حلّ الأزمة، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أنّ صدمة الطاقة قد تشتد، وأنّ آثارها على الأسعار والأجور الأخرى قد تكون أقوى ما هو متوقع، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على نطاق أوسع.



وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 2.25% الأسبوع الماضي، وذلك بعد زيادة سابقة بمقدار ربع نقطة مئوية في حزيران/يونيو، لكنّه أشار إلى أنّ الباب يظل مفتوحاً أمام زيادة جديدة في أيلول/سبتمبر المقبل، إذ أكدت لاغارد أنّ صنّاع السياسات سيكونون “منتبهين للغاية في الأسابيع القليلة المقبلة” لرصد أيّ علامات تدلّ على ضغوط أوسع في الأسعار.

المصدر: الشرق الاوسط