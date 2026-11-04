التضخم في سويسرا يسجل أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات



أظهرت بيانات المكتب الاتحادي السويسري للإحصاء، تسارع معدل تضخم أسعار المستهلكين في سويسرا خلال تشرين الأول الماضي بأكثر من المتوقع، ليسجل أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال تشرين الأول الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 1% في سبتمبر الماضي، ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ كانون الاول 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7%.



وارتفع معدل التضخم في قطاع النقل ليصل إلى 5.3% خلال تشرين الأول الماضي، مقارنة بنسبة 3.6% في أيلول الماضي، كما ارتفعت تكاليف الإسكان والطاقة بنسبة 2.5%.



وارتفعت أسعار المستهلكين في سويسرا بنسبة 0.2%، على أساس شهري، خلال تشرين الأول الماضي، بعدما استقرت دون تغيير خلال أيلول الماضي، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار زيت التدفئة والبنزين والديزل.

المصدر: dpa