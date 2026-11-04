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    الديمقراطيون ينتزعون رابع مقعد في مجلس الشيوخ بفوزهم في ولاية أوهايو بعد نورث كارولاينا وساوث كارولاينا وتكساس

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