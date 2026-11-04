عجز ميزانية السعودية 22.4 مليار دولار في الربع الثالث من 2026

سجلت الميزانية السعودية عجزا بقيمة 84.3 مليار ريال (نحو 22.48 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 34.3 مليار ريال في الربع الثاني من نفس العام.



وذكرت وزارة المالية السعودية أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 142.6 مليار ريال، ما يعكس توسع القطاعات غير النفطية.



في المقابل، انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 116.5 مليار ريال (نحو 31.06 مليار دولار)، وبذلك، تراجعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 4% إلى 259.1 مليار ريال (نحو 69 مليار دولار)، فيما بلغت النفقات العامة 343.42 مليار ريال (نحو 91.57 مليار دولار).



وفي وقت سابق اليوم أظهرت بيانات أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل النمو خلال أكتوبر 2026، لكن بوتيرة أبطأ من سبتمبر 2026، مع تراجع زخم الطلبات الجديدة والتوظيف والمشتريات، رغم تسارع الإنتاج بدعم من الطلب المحلي.

المصدر: روسيا اليوم