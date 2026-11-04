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   23 جمادى الأولى 1448   
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    حرس الثورة: دُمّرت أربع ناقلات نفط مخالفة كانت تحاول عبور الممر المحظور جنوب مضيق هرمز، إثر اصطدامها بلغم بحري وتوقيف سفينتين أخريين مخالفتين

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