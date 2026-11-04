محكمة العدل الدولية تصدر حكمها بقضية إبادة الروهينغا في 19 نوفمبر

أعلنت محكمة العدل الدولية الثلاثاء أنها ستصدر في 19 نوفمبر تشرين الثاني الجاري حكمها في ​القضية التاريخية المرفوعة ضد حكومة ميانمار المتهمة بارتكاب جريمة ‌الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

سيبدأ قضاة محكمة العدل الدولية في تلاوة حكمهم في 19 نوفمبر تشرين الثاني الساعة 0800 ​بتوقيت غرينتش.

كانت غامبيا هي التي رفعت هذه القضية أمام محكمة ​العدل الدولية في عام 2019.

دفعت غامبيا بأن الهجوم الذي ⁠شنته قوات حكومة ميانمار في عام 2017، والذي أجبر ما ​لا يقل عن 730 ألفا من الروهينغا على الفرار إلى ​بنغلادش المجاورة، يشكل إبادة جماعية.

روى لاجئو الروهينغا حالات قتل واغتصاب جماعي وحرق متعمد، وخلصت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أن الهجوم تضمن “أعمال إبادة ​جماعية”..

ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد، والثالثة فقط ‌على ⁠الإطلاق، التي تصدر فيها محكمة العدل حكما في قضية إبادة جماعية.

من المرجح أن تؤثر هذه النتيجة على قضايا الإبادة الجماعية المستقبلية أمام المحكمة، بما في ذلك القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا عام ​2023 والتي تتهم ​فيها إسرائيل ⁠بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم ​المتحدة، وتبت في النزاعات بين الدول والانتهاكات المزعومة ​للمعاهدات الدولية، ⁠بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

نادرا ما تم إثبات جريمة الإبادة الجماعية في المحاكم الدولية ⁠لأن ​على القضاة إثبات أن الجرائم ارتكبت “بقصد ​التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية”.

أحكام محكمة العدل الدولية نهائية ​ولا تقبل الاستئناف

المصدر: رويترز