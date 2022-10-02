إيطاليا.. وصفة من الإرشادات للأسر بهدف الاقتصاد في تكاليف الطاقة

تلقت الأسر الإيطالية نصائح حول كيفية توفير 600 يورو سنويا في فواتير الغاز والكهرباء، لكن أحدث التقييمات من اتحادات الصناعة تشير إلى أن زيادة الرسوم قد تقلل من فعالية هذه الإجراءات.

وقال ممثل الوكالة الإيطالية للتكنولوجيات الجديدة والطاقة والبيئة (ENEA)، نيكولاندريا كالابريس، إن عائلة مكونة من أربعة أفراد قادرة على تغيير بعض العادات المنزلية، والتي تتعلق بشكل أساسي بالماء الساخن والأجهزة الكهربائية المتصلة بـ الشبكة، دون أي تكلفة إضافية.

وفي نفس السياق، قال أحد المتخصصين في مختبر وكالة “ENEA” الخاصة بالطاقة والتنمية الحضرية، إن “الوكالة أكملت في شهر مايو الماضي دراسة مع اللوائح والإرشادات للمؤسسات العامة والأفراد بشأن الاقتصاد في الطاقة”، مشيرا إلى أن الاستهلاك المنزلي يمثل حوالي 30% من استهلاك الغاز في إيطاليا، وهو ما يعادل حوالي 15.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بالإضافة إلى المكاتب والمدارس والمستشفيات.

وأضف بأن سياسة الاستهلاك في الطاقة ركزت على الاستهلاك المنزلي، لأن الهدف هو تقليل ليس فقط الاستهلاك، ولكن أيضا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومن أبرز هذه النصائح تخص الماء الساخن بالنظرا لأن تكلفته عالية، حيث لا يجب تسخين الماء أكثر من +48.

كما تدعو هذه الإرشادات إلى التقليص في الزمن الذي يستغرفه الاستحمام من 7 دقائق إلى 5 دقائق فقط.

كذلك حثت الوكالة السكان على التقليل من استخدام غسالات الصحون وغسالات الثياب، حيث يفضل تشغيل غسالات الثياب مرة واحدة كل يومين، واستخدام غسالة الصحون مرة واحدة في اليوم، عندما يتم ملؤها بعد الغداء والعشاء.

المصدر: وكالات