وزير الصحة اكد استمرار تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكلى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 00:38
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الخارجية الصينية: موقفنا تجاه أوكرانيا ثابت ويتمثل باحترام سيادتها مع مراعاة الهواجس الأمنية لأي دولة أخرى
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الرئيس الروسي يعلن ضم أقاليم لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا بعد الإعلان عن نتائج استفتاءات هذه الأقاليم
الرئيس فلاديمير بوتين: ندعو نظام كييف إلى وقف العمليات العسكرية والعودة فوراً إلى طاولة الحوار واحترام إرادة الشعب
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الرئيس الأمريكي: سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة السيطرة على أراضيها من خلال تقويتها عسكريا ودبلوماسيا
وزير الخارجية الأمريكي: سنحاسب أي شخص أو كيان أو دولة تساعد الرئيس الروسي في تقويض سيادة أوكرانيا
وزير الصحة اكد استمرار تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكلى
منذ 4 ساعة
30 September، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
أكد وزيرُ الصحة فراس ابيض استمرارَ تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكُلى.
المصدر:
قناة المنار
فراس ابيض
مرضى الكلى
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