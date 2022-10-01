وزير الصحة اكد استمرار تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكلى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 00:38

وزير الصحة اكد استمرار تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكلى

منذ 4 ساعة 30 September، 2022
تقارير مصورة - لبنان

أكد وزيرُ الصحة فراس ابيض استمرارَ تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكُلى.

المصدر: قناة المنار

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