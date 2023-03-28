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March 28 2023 - 18:52

تقرير مصور | أزمة علاج الكلى تتفاقم

منذ 1 ساعة 28 March، 2023
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لبنان

أزمة مرضى الكلى في لبنان بدأت تأخذ منحى تهديد حوالى أربعة آلاف مريض بالموت ..

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