مرضى الكلى ضحايا التأخر في صرف مستحقات المستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2023 - 19:42

مرضى الكلى ضحايا التأخر في صرف مستحقات المستشفيات

منذ 2 ساعة 8 May، 2023
لبنان

مرضى غسيل الكلى يعتصمون أمامَ وزارةِ الصحةِ للمطالبةِ بإعادةِ حقِهم بثلاثِ جلساتٍ أسبوعية ..

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