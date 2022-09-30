الرئيس عون استقبل السفير السوري وبحثا في عودة النازحين

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجمعة مع السفير السوري علي عبد الكريم علي، العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، لا سيما ما يتصل بأوضاع النازحين السوريين في لبنان في ضوء الخطة التي يضعها لبنان من أجل إعادتهم تدريجيا إلى بلادهم.

وقال علي بعد اللقاء “بحثنا مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، والتي نشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى معالجة جدية لها، لا سيما أن سوريا قدمت التسهيلات اللازمة لذلك، واتخذت الإجراءات التي تساعد على تحقيق هذه العودة، بالتعاون مع الدولة اللبنانية الشقيقة”، وتابع “لكن ما يهمنا في هذا السياق أن تقتنع الدول الكبرى والمنظمات الدولية بضرورة تسهيل هذه العودة، وتساعد كلا البلدين على اتمامها وتتوقف عن الإيحاء بأن سوريا لا تريد عودة أبنائها اليها”، واكد ان “هذا كلام غير صحيح وتدحضه الوقائع والإجراءات المتخذة”.

ولفت علي الى ان “من التسهيلات التي قدمتها بلاده لعودة النازحين، سلسلة قوانين العفو التي صدرت عن سيادة الرئيس الأسد، والتي تشمل حتى الجرائم الإرهابية، ما لم تصل الى حد قتل أشخاص”، وتابع “تم إبلاغ الدول المعنية بأن سوريا لا تعطل عودة أبنائها اليها وهي جادة في إستقبالهم وتسهيل عودتهم ولن تتردد في تأمين كل ما يحقق عودة كريمة لهم”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون النائب ادغار طرابلسي، وعرض معه أوضاع الجامعة اللبنانية والحقوق المالية المتوجبة لها. كما تطرق البحث إلى مسألة دولرة الأقساط في المدارس الخاصة وإنفلات سقوف هذه الأقساط وما يعانيه أهالي الطلاب نتيجة ذلك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام