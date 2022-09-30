وزارة الاتصالات: بإمكان مشتركي الخليوي إعادة تعبئة خطوطهم والحصول على الخدمات بالأسعار الرسمية

قال المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم في بيان له “وردت الى وزارة الاتصالات مجموعة شكاوى تتعلّق بالتلاعب بأسعار بطاقات الخليوي المسبقة الدفع او عدم التزام السعر الرسمي لهذه البطاقات او إلزام المواطنين الدفع بالدولار”.

وتابع البيان “في هذا السياق، تحيط وزارة الاتصالات مشتركي الشبكة الخليوية علماً أن في إمكانهم إعادة تعبئة خطوطهم والحصول على كل المنتجات والاشتراك بالخدمات بالأسعار الرسمية بواسطة الوسائل الآتية:

– الموقعان الإلكترونيان لشركتي الهاتف الخليوي المذكورين أدناه: www.touch.com و www.alfa.com.lb.

– تطبيق “ألفا” و”تاتش”.

– مراكز خدمة الزبائن المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة لشركتي تاتش وألفا.

– مكاتب الخدمات المشتركة مع “أوجيرو” المنتشرة في مختلف المناطق.

– الوكلاء المعتمدون رسميا لدى شركتي الخليوي.

وقال البيان “لمزيد من المعلومات مع ألفا، خط المساعدة ١١١ وخدمة live chat وحسابات ألفا في وسائل التواصل الاجتماعي، ومع تاتش عبر ١١١ وخدمة live chat وحسابات touch في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع البيان “تلفت الوزارة الزبائن الى التنبه لبعض المحال التجارية، التي تفرض أسعارا غير رسمية ولا تعتمد القاعدة الأساسية التي ترتكز على احتساب السعر وفق منصة صيرفة، وعليه تدعو المواطنين الى الاطلاع على الأسعار الرسمية والاستيضاح عنها قبل مباشرة أي عملية، وتُذكّرهم بضرورة ابلاغ وزارة الاقتصاد عن أي مخالفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام