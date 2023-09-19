هبة صينية لوزارة الاتصالات اللبنانية ماذا في التفاصيل؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2023 - 21:00

هبة صينية لوزارة الاتصالات اللبنانية ماذا في التفاصيل؟

منذ 1 ساعة 19 September، 2023
وزارة الاتصالات
لبنان

أعلنت وزارة الاتصالات في بيان أن “الوزارة وهيئة “أوجيرو” حصلت على هبة صينية تفوق قيمتها ٨ ملايين دولار أميركي لتزويد أكثر من ٣٨٠ موقعا للهيئة بالطاقة الشمسية النظيفة. كما أنه سيقام يوم الجمعة المقبل حفل إطلاق حملة لجمع التبرعات من أجل تأمين الإعتمادات اللازمة للتركيب، على أن يكتمل المشروع ويدخل مرحلة التشغيل وتبدأ الاستفادة منه خلال صيف ٢٠٢٤. ”

اضافت “أما على المدى المتوسط، فقد حصلت وزارة الاتصالات على قرار من مجلس الوزراء يقضي بتجيير كمية من المازوت من خلال الاتفاقية العراقية تكفي لغاية نهاية ٢٠٢٤ وفقاً للتقنين الحالي على امل ان يبدأ الاستلام خلال شهر تشرين الثاني المقبل”.

وأشارت الى ان “مجلس الوزراء أقر ١٥٠٠ مليار ليرة لبنانية سيتمّ صرفها خلال أيام لتأمين عمليات الصيانة والتطوير وضمان استمرارية الخدمات”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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