أول سفينة “خالية من الجسيمات” في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2022 - 13:48

أول سفينة “خالية من الجسيمات” في العالم

منذ 43 mins 27 September، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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