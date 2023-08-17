في نتيجة وصفت بـ”الصادمة”، عثر خبراء من مستشفى بكين “أنجين” الصيني على جزيئات بلاستيكية دقيقة في قلوب عدة أشخاص وللمرة الأولى. وتستخدم هذه الجزيئات البلاستيكية في تغليف المواد الغذائية والطلاء، حسب ما أوردته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

واعتمدت نتائج الدراسة على تحليل أنسجة القلب الخاصة بحوالي 15 مريضا، كانوا قد خضعوا لجراحة القلب والأوعية الدموية. وتعتبر النتائج المحُصلة عليها “مثيرة للقلق”، حسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت.

ويقل عرض اللدائن الدقيقة عن 5 ملليمترات، ويمكنها دخول جسم الإنسان عن طريق الفم والأنف، وتجاويف الجسم الأخرى. وأراد العلماء معرفة إن كان بمقدور هذه الجزيئات الدقيقة الدخول إلى القلب والأوعية الدموية للأشخاص. ثم قاموا بتجميع وتحليل أنسجة القلب للمرضى، وأيضا عينات الدم.

وعثر الخبراء على عينات بلاستيكية في جميع عينات الدم. لكن المفاجأة كانت في العثور أيضا على جزيئات بلاستيكية في قلوب البشر، إذ تشير بعض الأدلة أن بعض هذه الجزيئات تم إدخالها عن غير قصد إلى أجسام الأشخاص، وذلك أثناء القيام بعمليات جراحية، حسب صحيفة “نيويورك بوست”.

أما بعض المواد البلاستيكية التي تم العثور عليها في قلوب بعض الأشخاص فهي “البولي ميثيل ميثاكريلات”. ويستخدم هذا البلاستيك عادة كبديل مقاوم لكسر الزجاج. ووجد العلماء أيضا “البولي إيثيلين تيريفثاليت”، وهو نوع من البلاستيك يستخدم في حاويات الملابس والأغذية.

وقال العلماء إن العثور على هذه الجزئيات “ينذر بالخطر، وهناك الحاجة إلى القيام بالمزيد من الدراسات الضرورية للتحقيق قي كيفية دخول الجزيئات البلاستيكية إلى أنسجة القلب والتأثيرات المحتملة لذلك (على الصحة)”.

المصدر: dw.com