رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : نؤكد التزام لبنان كافة قرارات الشرعية الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2022 - 09:38
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميرز على رأس وفد من الصندوق
عون للوفد: العراقيل الداخلية اخّرت تحقيق المطلوب من الإصلاحات وعمّقت نسبة التراجع في الوضع الاقتصادي
راميرز: الصندوق يرغب في استمرار التعاون مع لبنان ودعمه على رغم التأخير الحاصل والذي يؤدي إلى خسارة لبنان بالوقت والنتائج
صندوق النقد الدولي: اقتصاد لبنان ما زال يعاني من ضغط شديد بسبب الجمود المستمر في الإصلاحات المطلوبة
صندوق النقد: الإجراءات المسبقة أمر مطلوب لدراسة طلب لبنان الحصول على برنامج مالي ويجب حماية صغار المودعين بشكل كامل
رئيس الجمهورية استقبل في قصر بعبدا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب
الشيخ الخطيب: لبنان سيحصل على ما يريده في ملف ترسيم الحدود البحرية ولا تنازل عن حقوقنا
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خلال لقائه ميقاتي في نيويورك: مستعدون لإجراء اتصالات إقليمية ودولية لحل أزمة لبنان
جمعية المصارف تعلن إبقاء أبوابها مغلقة في الوقت الحاضر في ظل غياب أي إجراءات أو تطمينات من قبل الدولة
الإحصاء المركزي: ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 161.9 % على صعيد سنوي
مصادر للمنار: هوكشتاين بدأ بإعداد مسوّدة اتفاق الترسيم تتضمن مطالب لبنان في الخط 23 وحقل قانا والتزام فرنسي ببدء التنقيب
مصادر للمنار: من المفترض أن تنجز المسوّدة خلال أسبوع والأجواء ايجابية إلا اذا حصلت مفاجآت غير متوقّعة
وزير التربية بالانابة عباس الحاج حسن وقع مرسوم صرف مستحقات أساتذة الجامعة اللبنانية ليتم صرفها في أقرب فرصة
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن صواريخ بالستية ومنظومات صاروخية جديدة خلال العرض العسكري في العيد الثامن للثورة
الدفاع الجوي اليمني يكشف عن 3 منظومات للدفاع الجوي وهي صادق وحيدر ورادار P-19 مهمتها كشف وتعقب الاهداف المعادية
القوة البحرية اليمنية تكشف عن زوارق حربية متطورة من طراز عاصف1-2-3 وطوفان 1-2-3 وزورق ملاح
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: السلوك الأممي لا يساعد على بناء الثقة وتحقيق السلام الذي حان وقته
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: منطقة غرب آسيا ضد الآحادية ومع التعددية العادلة
السيد رئيسي رافعا صورة الشهيد سليماني في الأمم المتحدة: نطالب بالعدالة ومقاضاة المسؤولين عن جريمة اغتيال القائد سليماني
السيد رئيسي: إزدهار المقاومة ونمو تيارها نموذج جديد لعزم وإرادة الشعوب وحل القضية الفلسطينية يكون بعودة سكانها الأصليين
الرئيس الإيراني: نرغب في إقامة العلاقات مع كل دول العالم وتحديدا دول الجوار والأمن الإقليمي يجب أن ينبع من الداخل
السيد رئيسي: أميركا هي التي دمرت الاتفاق النووي ونحن تحلينا بقدر كبير من المرونة ولا نسعى إلى صنع سلاح نووي
الرئيس الأميركي جو بايدن بكلمته في الأمم المتحدة: مستعدون للعودة المتبادلة إلى الإتفاق النووي إذا وفت إيران بالتزاماتها
بايدن: نواصل الاعتقاد بأن الدبلوماسية أفضل طريق للمضي قدما بالمفاوضات النووية وسنواصل دعم الهدنة الأممية في اليمن
بايدن: نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لمنع روسيا من الاعتداء على دول النيتو ولا نسعى لا إلى النزاعات ولا إلى حرب باردة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: جميع أهداف العملية الروسية في أوكرانيا ستتحقق بغض النظر عن المدة التي ستستغرقها
لافروف: واشنطن وحلفاؤها مستعدون للتضحية بأوكرانيا من أجل أهدافهم الجيوسياسية ويمدونها بالأسلحة لإعاقة التسوية
الأمين العام للنيتو: بوتين أساء الحسابات بشأن أوكرانيا وارتكب خطأ جسيما وإرسال المزيد من القوات سيصعد الصراع
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : نؤكد التزام لبنان كافة قرارات الشرعية الدولية
منذ 27 mins
22 September، 2022
نجيب ميقاتي
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