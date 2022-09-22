رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : نؤكد التزام لبنان كافة قرارات الشرعية الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2022 - 09:38

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : نؤكد التزام لبنان كافة قرارات الشرعية الدولية

منذ 27 mins 22 September، 2022
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