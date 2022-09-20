الرئيس عون : أعمل لحكومة كاملة الصلاحيات ولبنان يحتاج الى اصلاح سياسي وسيادي وتغييرات بنيوية في نظامه

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه يعمل على “تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول المقبل صلاحيات الرئيس كاملة”. ورأى ان “لبنان يحتاج الى اصلاح سياسي وسيادي بالإضافة الى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه واصلاحه”. ولفت الى انه “من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس”. وأشار الى ان “التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر على امل ان يقدم التقرير الأول في نهاية شهر أيلول الجاري”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، المستشارين رفيق شلالا واسامة خشاب وريمون طربيه. حيث تم البحث في الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد.

وضم الوفد الى السفير طراف، مسؤولة سياسية في بعثة الاتحاد الاوروبي سيفرين حناHanna Severin ، نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد عبد البطاط Abdel Bitat، وسفراء كل من: النمسا، بلجيكا، بلغاريا ، قبرص، تشيكيا، المانيا، الدانمارك، اليونان، اسبانيا، فنلندا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، بولندا، رومانيا، السويد، النروج وسويسرا، الى القائمين بأعمال سفارتي هنغاريا وسلوفاكيا ونائب رئيس البعثة في سفارة ايرلندا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام