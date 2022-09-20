الكرملين: احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا غير واردة في الوقت الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 10:40
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معلومات للمنار: ايران تبلغ الوفد اللبناني في طهران موافقتها على تزويد لبنان ب600 ألف طن من الفيول مقسمة على 5 أشهر
الإليزيه: اجتماع بين الرئيس ميقاتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة
مصادر المنار: كواليس تشكيل الحكومة تشهد اتصالات بين الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على بعض التفاصيل
مصادر المنار: الاتصالات تبحث إيجاد اسمين غير استفزازيين كبديلين عن وزيرين في الحكومة أحدهما سني والآخر درزي
مصادر المنار: إن سارت الأمور على ما يرام فولادة الحكومة من المفترض ألّا تتأخّر بعد عودة ميقاتي من الخارج نهاية الاسبوع
نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار للمنار: لن نوافق بأي شكل على أن يستمر القضاة في اعتكافهم
كسبار للمنار: سنراسل الرؤساء الثلاثة والمنظمات الدولية لشرح خطورة اعتكاف القضاة وفي الأسبوع المقبل سيكون لنا موقف أخطر
وزير الطاقة وليد فياض يُبلغ شركة NOVATEK بالتنازل الجبري لصالح الدولة عن كامل نسبة مشاركتها باتفاقيتي الاستكشاف والانتاج
نادي الأسير الفلسطيني: أسرى سجن عوفر يغلقون الأقسام احتجاجا على عدم توفير إدارة السجن العلاج للأسير الفتى علاء أبو سنينة
القيادة المركزية الأميركية تعترف بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة القرية الخضراء في شمال شرق سوريا
الإعلام الأمني العراقي يعلن مقتل عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" في عملية أمنية للجيش والحشد الشعبي بجزيرة الحضر في نينوى
النيابة التونسية ترفض طلب إرجاء الاستماع لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "إسرائيل" هي من تطلق التهم التي توجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا
نائب وزير النفط الإيراني: إيران تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث احتياطي النفط والغاز
رويترز عن وزير الخارجية المجري: على الاتحاد الأوروبي ألا يفرض عقوبات جديدة على روسيا لأنها ستعمق أزمة الطاقة
الكرملين: احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا غير واردة في الوقت الحالي
منذ 29 mins
20 September، 2022
الكرملين
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