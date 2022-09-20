الكرملين: احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا غير واردة في الوقت الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 10:40

الكرملين: احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا غير واردة في الوقت الحالي

منذ 29 mins 20 September، 2022
أخبار موقع المنار

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