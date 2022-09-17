بالفيديو والصور | الآلاف يحيون ذكرى الاربعين في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2022 - 19:32

بالفيديو والصور | الآلاف يحيون ذكرى الاربعين في دمشق

منذ 2 ساعة 17 September، 2022
الاربعين في سوريا (1)
سورية - عربي وإقليمي
خليل موسى- دمشق

في ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام، تتسارع الخطى على دربه قاطعة مسافات الأزمان، حيث يبدأ مسير المسلمين بالغاً أشده عند ضحى يوم الذكرى، متجهين نحو الاماكن المقدسة بكل ما لديهم من قوة إيمان بعدالة أسمى قضية في التاريخ، وأكبر مظلومية رأتها البشرية.

لأنه ليس كمثل أي يوم عادي ولا يقل أهميةً عن يوم عاشوراء، المسلمون في سوريا من كل المناطق يولّون تدفقهم باتجاه مقام السيدة رقية (ع) في قلب العاصمة، ثم يتابعون مسيرهم الى مقام السيدة زينب (ع) قرب دمشق. ويكون سيرهم زحفاً باتجاه تلبية نداء الإمام أبي عبد الله الحسين (ع)، للشعور ولو بجزء مما عايشه من تعب ومعاناة أثناء دفاعه عن الحق.

في هذا اليوم، الجميع يشارك بما استطاع إليه من كرمٍ، ليقدم ما أمكنه من إعالة السائرين لساعات طوال، غير مكترثين بما تجابههم به شمس الصيف من حرّ، لا يجدونه ندّاً لنار حزنهم على شهداء عاشوراء وأولهم سبط رسول الله (ص) الإمام الحسين (ع).

 

الاربعين في سوريا (2) الاربعين في سوريا (3) الاربعين في سوريا (4) الاربعين في سوريا (5) الاربعين في سوريا (6) الاربعين في سوريا (1) الاربعين في سوريا (7)

المصدر: موقع المنار

التعليقات

مقالات لنفس الكاتب: خليل موسى- دمشق

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة