وقفة تضامنية مع قناة الميادين في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 16:42

وقفة تضامنية مع قناة الميادين في دمشق

منذ 39 mins 27 November، 2023
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سورية - عربي وإقليمي
خليل موسى- دمشق

تضامناً مع قناة الميادين وتقديراً لتضحيات كوادرها الذي تجلى في آخر صورهِ باستشهاد مراسلتها ومصورها في جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة جراء استهداف مباشر من قوات الكيان الصهوني، اجتمع حشد كبير من المتضامنين الفلسطينيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية و الفعاليات الشعبية السورية، إلى جانب تمثيل سياسي من الجانب السوري.

الاجتماع التضامني جرى أمام مقر مكتب قناة الميادين في العاصمة السورية، تخلله عدد من الكلمات التضامنية ورفع شعارات التقدير للشهيدين وبعية الشهداء في محور المقاومة.

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المصدر: موقع المنار

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