أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 13-09-2022

البناء

ـ قال مسؤول كبير سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مدير الوكالة يجب أن يخجل من معاملة إيران كمصدر قلق و«إسرائيل» كمصدر ثقة، بينما موقع الوكالة يُلزمه باعتبار إيران شريكاً تحتاج العلاقة معه الى مفاوضات و«إسرائيل» جهة مارقة تملك سلاحاً نووياً ولا تعترف بمواثيق الوكالة.

ـ قال مصدر على صلة بملف ترسيم الحدود البحريّة إن النقاش بدأ بين المسؤولين المعنيين حول مطالبة الوسيط الأميركي بالالتزام باعتبار منتصف الشهر المقبل سقف الوقت المفتوح أمام التفاوض خشية وجود خطة للإيقاع بلبنان في الفراغ رئاسياً والانقسام حكومياً والتذرّع به.

النهار

ـ تجري مشاورات ولقاءات بعيدة عن الأضواء داخل حزب وسطي، حول إعادة فتح الخطوط السياسية مع حزب مسيحي بارز، من خلال زيارة متوقعة لرئيس الحزب.

ـ تعاني معظم المستشفيات الخاصة من انقطاع مستلزمات ضرورية مرتبطة بحياة المرضى، إذ يتأخر وصولها من الخارج لجملة اعتبارات.

ـ تشكو نائبة سابقة من غياب نواب العاصمة الجدد عن المناسبات التي لها صلة مباشرة بقضايا أهل بيروت، ولا سيما منها الإنسانيّة والصحيّة والتربويّة.

اللواء

ـ تبذل قوى نافذة في 8 آذار جهوداً حثيثة لمعرفة كيف تمت صياغة فقرة في القرار الدولي الأخير المتعلق بالتجديد لليونيفيل، على النحو المعلن الجديد.

ـ يخشى مصرفيون من عمليات «صدام مسلح» بين صيارفة كبار على خلفية التنافس على السوق بعد تراجع «الدولار الاغترابي» أو السياحي؟!

ـ يدعم مرجع كبير رئيس تيّار حاكم دعماً شبه مطلق، بوجه خصومه، سواء من نواب سابقين فصلوا من التيار، أو نواب حاليين.

الجمهورية

ـ رفضت مراجع رسمية اعتبار موقف المعنيين في إحدى الوزارات من موضوع حسّاس مؤامرة وتواطؤا ضد طرف معيّن بل «غشمنة» وتقصير.

ـ إعتبر وزير قريب من مرجع حكومي أنّ إحدى الدول الكبرى لا تستطيع منع مساعدة عرضتها دولة إقليمية لأنها مجانية وغير مشروطة.

ـ نُقل عن شخصية سياسية توصيفها لبعض الإجراءات التي اتخذها تيار سياسي بحق بعض كوادره: «مش عم نلحِّق عليه.. مشاكل من برّا وجوّا…. بالآخر رح يجلد حالو».

المصدر: صحف