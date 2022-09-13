أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 13-09-2022
الأخبار
ـ عون: أغادر القصر اذا كان يوماً طبيعياً
ـ الرياض لباريس: لن نتعاون في لبنان بوجود حزب الله!
ـ فخاخ «الوسيط»: هوكشتين يرمي «كرة النار» في بيروت
النهار
ـ المحروقات تلتهب بلا دعم عشية موازنة متهالكة
ـ تكتل النواب التغييريين بدأ التحرك الأول بين الكتل لطرح مبادرة حول الاستحقاق الرئاسي
ـ قضاة يرفضون تولي “القاضي الرديف” ورزق يدعو وزير العدل لعدم التذرع بقرار سابق له
اللواء
ـ المعارضة تواجه «الممانعة»: رئيس «تغييري» بغطاء عربي ودولي
ـ طلائع عدم تصويت مسيحي على الموازنة.. و«دولار البنزين» يُهدِّد «صيرفة»
ـ الملك تشارلز الثالث يؤكد أمام البرلمان للمرة الأولى أنه «يشعر بثقل التاريخ»
الجمهورية
ـ 42 يوماً: إما انتخاب وإما فوضى؟
ـ إسرائيل تراوغ شهرين لانهيار لبنان
ـ موازنة 2022.. … أرقام وهمية ونفقات لا تحاكي الواقع
الديار
ـ الرياض مُهتمة بسلاح حزب الله وباريس قلقة.. ميقاتي: التهويل فارغ وعون «مُكبّل اليدين»
ـ الجيش يدرس إحداثيّات «الخط الأزرق».. البحريّة «الإسرائيليّة»: 10 أيّام حاسمة في «الترسيم»
ـ لا تعديلات في تحرّك قوات «اليونيفيل» على الأرض.. «العتمة الشاملة» مُجدّداً على الأبواب؟
البناء
ـ بوتين يؤكد تماسك الاقتصاد الروسيّ مقابل تآكل الاقتصادات الأوروبيّة… ويتجاهل المسار العسكريّ
ـ لبيد يعد الأوروبيين بالغاز أول العام… وتراجع التفاؤل اللبنانيّ بما حمله هوكشتاين
ـ تشاور داخليّ للتوافق على منتصف تشرين الأول كآخر موعد للتفاوض وتشكيل الحكومة
المصدر: صحف