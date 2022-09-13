أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 13-09-2022

الأخبار

ـ عون: أغادر القصر اذا كان يوماً طبيعياً

ـ الرياض لباريس: لن نتعاون في لبنان بوجود حزب الله!

ـ فخاخ «الوسيط»: هوكشتين يرمي «كرة النار» في بيروت

النهار

ـ المحروقات تلتهب بلا دعم عشية موازنة متهالكة

ـ تكتل النواب التغييريين بدأ التحرك الأول بين الكتل لطرح مبادرة حول الاستحقاق الرئاسي

ـ قضاة يرفضون تولي “القاضي الرديف” ورزق يدعو وزير العدل لعدم التذرع بقرار سابق له

اللواء

ـ المعارضة تواجه «الممانعة»: رئيس «تغييري» بغطاء عربي ودولي

ـ طلائع عدم تصويت مسيحي على الموازنة.. و«دولار البنزين» يُهدِّد «صيرفة»

ـ الملك تشارلز الثالث يؤكد أمام البرلمان للمرة الأولى أنه «يشعر بثقل التاريخ»

الجمهورية

ـ 42 يوماً: إما انتخاب وإما فوضى؟

ـ إسرائيل تراوغ شهرين لانهيار لبنان

ـ موازنة 2022.. … أرقام وهمية ونفقات لا تحاكي الواقع

الديار

ـ الرياض مُهتمة بسلاح حزب الله وباريس قلقة.. ميقاتي: التهويل فارغ وعون «مُكبّل اليدين»

ـ الجيش يدرس إحداثيّات «الخط الأزرق».. البحريّة «الإسرائيليّة»: 10 أيّام حاسمة في «الترسيم»

ـ لا تعديلات في تحرّك قوات «اليونيفيل» على الأرض.. «العتمة الشاملة» مُجدّداً على الأبواب؟

البناء

ـ بوتين يؤكد تماسك الاقتصاد الروسيّ مقابل تآكل الاقتصادات الأوروبيّة… ويتجاهل المسار العسكريّ

ـ لبيد يعد الأوروبيين بالغاز أول العام… وتراجع التفاؤل اللبنانيّ بما حمله هوكشتاين

ـ تشاور داخليّ للتوافق على منتصف تشرين الأول كآخر موعد للتفاوض وتشكيل الحكومة

المصدر: صحف