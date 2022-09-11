القوة المشتركة بعين الحلوة: اتفاق على سحب المظاهر المسلحة وخروج مسببي الاشكال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2022 - 16:12

القوة المشتركة بعين الحلوة: اتفاق على سحب المظاهر المسلحة وخروج مسببي الاشكال

منذ 11 mins 11 September، 2022
أخبار موقع المنار
لبنان

أوضح مسؤول القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة العقيد عبد الهادي الأسدي أن “الاجتماع الذي عقد صباح اليوم لهيئة العمل الفلسطيني المشترك القيادة السياسية، تم الاتفاق فيه على سحب كل المظاهر المسلحة من الشوارع والأزقة والأسطح وخروج مسببي الإشكال ومسلحين من عائلة البحتي من داخل حي الزيب بتأمين من الأمن الوطني الفلسطيني لتهدئة الأوضاع ومنع التوتير”.

وتابع الأسدي الاحد “كما تم الاتفاق على وضع نقطة للقوة الامنية الفلسطينية عند مفرق سوق الخضار للشارع التحتاني على أن يكون هناك خطوات لاحقة للحل”.

وعن تأخر وقف اطلاق النار، قال الأسدي إن “كثافة النيران وإلقاء القنابل منع القوة المشتركة من الوصول، إلا أن هناك اتصالات واسعة قمنا بها وجميع القوى السياسية والسفارة الفلسطينية لوقف اطلاق النار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة