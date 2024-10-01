عدوان صهيوني يستهدف مخيم عين الحلوة في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 03:50

عدوان صهيوني يستهدف مخيم عين الحلوة في صيدا

منذ 28 mins 1 October، 2024
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