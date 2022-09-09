مركز المصالحة الروسي: تصفية أكثر من 20 من كبار أعضاء “جبهة النصرة” المسؤولين عن إعداد الإرهابيين وتمويل الجماعات المسلحة إثر قصف روسي لأحد المعسكرات في إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2022 - 23:20

مركز المصالحة الروسي: تصفية أكثر من 20 من كبار أعضاء “جبهة النصرة” المسؤولين عن إعداد الإرهابيين وتمويل الجماعات المسلحة إثر قصف روسي لأحد المعسكرات في إدلب

منذ 37 mins 9 September، 2022
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