رويترز: حاكمة ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ في الولاية بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في المياه العادمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 9 2022 - 20:30

رويترز: حاكمة ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ في الولاية بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في المياه العادمة

منذ 30 mins 9 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة