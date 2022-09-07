أهالي طوباس يشيعون جثمان الشهيد يونس التايه

شيعت جماهير طوباس ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد يونس غسان التايه (21 عاماً)، الذي ارتقى إثر إصابته برصاص في القلب والرقبة، أطلقه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي في طوباس إلى منزل عائلة الشهيد في مخيم الفارعة، قبل الصلاة عليه في مسجد الرباط، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء جنوب المخيم.

ورفع المشيعون أعلام فلسطين ورايات حماس، كما رددوا التكبيرات والهتافات المنددة بجرائم الاحتلال. ودعا المشيعون لتصعيد المقاومة في الضفة، وإشعال الأرض تحت قوات الاحتلال والمستوطنين.

ومن هتافات المشيعين: “في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده ولترق منا الدماء”. كما هتفت الجماهير:” لن تركع أمة قائدها محمد وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود”. وعمت حالة من الحزن والغضب في طوباس، وسط حداد شامل عم المحافظة ومؤسساتها.

وخلال مشاركته في تشييع الشهيد التايه دعا الناشط باسل منصور، للاستمرار على نهج الشهداء.

وأكد منصور أن الحشود المشاركة في التشييع تمثل استفتاءً على المقاومة، وأن كل شهيد يرتقي يزرع مكانه 100 مقاتل. ومنذ بداية العام استشهد 93 مواطناً برصاص الاحتلال في الضفة الغربية، 30 منهم في محافظة جنين.

المصدر: وكالة شهاب