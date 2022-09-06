أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 06-09-2022

البناء

ـ يقول مسؤول أوروبيّ بارز أن تراجع التفاؤل بتوقيع الاتفاق النووي بين واشنطن وإيران يعود إلى تصعيد إيراني هادف للاستفادة الإيرانية الروسية المشتركة من ضغوط أزمة الطاقة على أوروبا هذين الشهرين وحصاد نتائجها تراجعات سياسيّة أوروبية في ملفي العقوبات على روسيا وإيران.

ـ تقول مصادر أوروبيّة وخليجيّة إن الوسيط الأميركي في ترسيم حدود لبنان البحرية لجأ بعد رفض لبنان أي شكل للشراكة المالية أو الحقلية مع «إسرائيل» الى تأسيس صندوق تموّله قطر وشركة توتال يدفع لـ»إسرائيل» تعويضاً يناسب ما يُعتبر خسائر ناتجة عن تنازلها عن حقل قانا كاملاً للبنان.

النهار

ـ عُلم أن التواصل بين حزب مسيحي بارز وآخر وسطي مستمر فقط في هذه المرحلة من قِبل قيادات من الصف الثاني والثالث من الطرفين تربطهما صداقات منذ انتفاضة الاستقلال بمعزل عن مواقف قيادتَي حزبيهما.

ـ لوحظ أن بعض الفنادق المشهورة عادت الى الواجهة من باب الترشيحات الرئاسية لعدد من المرشحين من خارج الوسط السياسي.

اللواء

ـ يجزم مصدر مطلع أن الاتفاق النووي على طاولة التوقيع والعمل به في الفترة الفاصلة بين تشرين ثاني وكانون ثاني المقبلين.

ـ ما يزال نائب رئيس المجلس يلعب «دور الوسيط» بين مرجعين كبيرين، من دون أن يوفق في ترتيب أيٍّ من الملفات التي يتوسط فيها.

ـ أحدثت التطورات المتعلقة بتزايد الطلب على الدولار بلبلة في تعاملات «صيرفة»، فبعد تقاضي الأموال المودعة، تبلغ اصحاب العلاقة أن المسألة ليست محسومة، وهي قيد الدرس خلافاً للأصول!

الجمهورية

ـ لوحظت حركة غير إعتيادية في بعض المناطق لحزب بارز أدرجها بعض المصادر في سياق الجهوزية لتطورات محتملة.

ـ توقفت أوساط متابعة عند نقل إحدى المحطات التلفزيونية لوقائع القداس الخاص الذي أقامه حزب منافس واستغربت نقل كلام مباشر هاجم مرجعاً رسمياً يرعى هذه المحطة وتابعة له.

ـ كشفت مصادر دبلوماسية عن أن زيارة وسيط بارز في النصف الثاني من الأسبوع لن تكون حاسمة بالنسبة للحل بل ستضع أطرا ومبادىء تؤخّر الى حدّ بعيد مسألة اللجوء الى القوة.

المصدر: صحف