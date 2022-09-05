ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2022 - 14:34

ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام

منذ 1 ساعة 5 September، 2022
ميقاتي
لبنان

يرأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في هذه الأثناء اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، ويشارك فيه كل من وزراء تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري الخوري، المالية يوسف خليل، شؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي،  الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني قرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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