أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 05-09-2022

البناء

ـ لاحظت مصادر نيابيّة أن نص مبادرة تجمُّع نواب الـ 13 التي تضمّنت قرابة ألف كلمة خلت من ذكر كلمة واحدة عن «إسرائيل» كعدوّ أو مصدر تهديد أو انتهاك للسيادة، رغم إشاراتها المتكرّرة لمفردات مثل السيادة والخطة الدفاعيّة والأمن، حيث يُراد الغمز من سلاح المقاومة.

ـ قالت مصادر أمنيّة إن تعديل مهمة اليونيفيل بما يتيح التحرّك في بلدات وقرى الجنوب دون مواكبة الجيش اللبناني سيؤدي إلى صدامات بين الأهالي وقوات اليونيفيل، كلما حاولت التمادي في التصرّف كقوة استطلاع متقدّمة لجيش الاحتلال او كبديل لجيش لحد في تنفيذ المداهمات.

النهار

ـ جرت وساطات لاطلاق مسؤول في تيار سياسي كبير بعدما تم توقيفه في المطار وفي حوزته الة قيل انها تستعمل في فرم انواع من المخدرات علما ان ضجة كانت اثيرت حول تعاطي نجله حشيشة الكيف قبل مدة.

ـ تراجعت معظم الأحزاب والتيارات السياسية في تقديماتها الإجتماعية ومساعداتها لمناصريها، وبعضهم يطالب بحجبها عن الذين لم يصوّتوا لهم في الإنتخابات النيابية الأخيرة.

ـ تتناقض المعطيات حول مشاركة لبنان في اعمال الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك؛ واخر ما تردد ان وفدا برئاسة وزير الخارجية يجري تشكيله من اشخاص محسوبين على العهد وتياره فيما تحدثت معطيات أخرى ان احتمال مشاركة رئيس الحكومة.

اللواء

ـ أبدى مرجع رسمي تفهمُّه لعدم دعوته لمؤتمر تنظمه مرجعية روحية وأظهر تجاوباً مع حرص المرجع الروحي إبعاد المؤتمر عن أي مؤثرات سياسية داخلية!

ـ تُفاخر النائب حليمة القعقور في أحاديثها مع زوارها بإنتخابها بأصوات غير أبناء طائفتها، وبالتالي فهي غير ملزمة بتمثيل طائفتها وتبنِّي مطالب أبناء منطقتها!

ـ تشابهت مواصفات رئيس الجمهورية التي تطلقها مراجع روحية وأوساط سياسية، واعتبر أكثر من مرشح بأنها تنطبق عليه شخصياً أكثر من غيره!

الجمهورية

ـ فشلت حتى اليوم المساعي التي بُذلت لتوسيع تحالف نيابي كان يمكن أن يشكّل 22% من أعضاء المجلس.

ـ قرّر رئيس كتلة نيابية أن يردّ غدا على مواقف مرجعية سياسية طالت أداء فريقه في السلطة في المرحلة الماضية.

ـ نُقل عن مسؤول أممي غير مدني شكواه من مضايقات تتعرّض لها قطاعات تابعة له في بعض المناطق.

المصدر: صحف