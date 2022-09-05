أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 05-09-2022

الأخبار

ـ شتاء الغرب

ـ أجوبة إسرائيل هذا الأسبوع… ودور لقطر

ـ ‫فضيحة تعذيب موقوف حتى الموت لدى أمن الدولة: فبركات… وشبهات حول تقرير الطـبيب الشرعي

ـ التفاح للنبيذ والليمون للويسكي والحامض للعرق: «خمّارات» داخل سجن رومية

النهار

ـ جعجع يطلق التحدي الحاسم وتحذير ناري للراعي

ـ هوكشتاين إلى بيروت اخر الأسبوع وسط تقارير عن حمله مسودة اتفاق على الترسيم

ـ مواقف عطلة نهاية الأسبوع تحرك الاستحقاق الرئاسي وترقب مبادرة “تكتل النواب التغييريين”

اللواء

ـ باسيل يعرقل وجعجع لن يقبل بوصوله إلى بعبدا

ـ «نواب التغيير» يطلقون «مبادرة صمّاء».. وحلحلة في أوجيرو والقضاء

ـ مفتي الجمهورية يستعيد المبادرة: مؤتمر «جمع الشمل» في 24 أيلول

ـ 7 جرحى في هجوم على حافلة إسرائيلية في الضفة

الديار

ـ نصف استيراد لبنان يذهب في التهريب والدولة تؤدي دور المتفرّج

ـ لبنان قادر على الخروج من أزمته شرط تنفيذ عدد من الإجراءات

ـ المعطيات تشير إلى تجميد القرارات الاقتصادية بانتظار الحل السياسي

الجمهورية

ـ سباق بين أولويتَي التأليف والرئاسة

ـ لا حرب جنوباً، لكن الخراب يتفاقم

ـ اللبنانيون يستبدلون المصارف بمكاتب تحويل الأموال

ـ من دولة المصالح المهترئة إلى الدولة المنتجة

البناء

ـ أوروبا تلاقي الشتاء الصعب دون حلول… وروسيا تستعدّ لمرحلة جديدة بعد الهجوم الأوكرانيّ الفاشل

ـ عمليّة بطوليّة للمقاومة في أغوار الأردن… والجزائر: تلقينا طلب سورية بعدم طرح عودتها على القمّة

ـ هوكشتاين آخر الأسبوع الى بيروت… ونواب الـ 13 لمعايير رئاسيّة خلت من «التهديد الإسرائيليّ»

المصدر: صحف