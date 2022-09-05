أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 05-09-2022
الأخبار
ـ شتاء الغرب
ـ أجوبة إسرائيل هذا الأسبوع… ودور لقطر
ـ فضيحة تعذيب موقوف حتى الموت لدى أمن الدولة: فبركات… وشبهات حول تقرير الطـبيب الشرعي
ـ التفاح للنبيذ والليمون للويسكي والحامض للعرق: «خمّارات» داخل سجن رومية
النهار
ـ جعجع يطلق التحدي الحاسم وتحذير ناري للراعي
ـ هوكشتاين إلى بيروت اخر الأسبوع وسط تقارير عن حمله مسودة اتفاق على الترسيم
ـ مواقف عطلة نهاية الأسبوع تحرك الاستحقاق الرئاسي وترقب مبادرة “تكتل النواب التغييريين”
اللواء
ـ باسيل يعرقل وجعجع لن يقبل بوصوله إلى بعبدا
ـ «نواب التغيير» يطلقون «مبادرة صمّاء».. وحلحلة في أوجيرو والقضاء
ـ مفتي الجمهورية يستعيد المبادرة: مؤتمر «جمع الشمل» في 24 أيلول
ـ 7 جرحى في هجوم على حافلة إسرائيلية في الضفة
الديار
ـ نصف استيراد لبنان يذهب في التهريب والدولة تؤدي دور المتفرّج
ـ لبنان قادر على الخروج من أزمته شرط تنفيذ عدد من الإجراءات
ـ المعطيات تشير إلى تجميد القرارات الاقتصادية بانتظار الحل السياسي
الجمهورية
ـ سباق بين أولويتَي التأليف والرئاسة
ـ لا حرب جنوباً، لكن الخراب يتفاقم
ـ اللبنانيون يستبدلون المصارف بمكاتب تحويل الأموال
ـ من دولة المصالح المهترئة إلى الدولة المنتجة
البناء
ـ أوروبا تلاقي الشتاء الصعب دون حلول… وروسيا تستعدّ لمرحلة جديدة بعد الهجوم الأوكرانيّ الفاشل
ـ عمليّة بطوليّة للمقاومة في أغوار الأردن… والجزائر: تلقينا طلب سورية بعدم طرح عودتها على القمّة
ـ هوكشتاين آخر الأسبوع الى بيروت… ونواب الـ 13 لمعايير رئاسيّة خلت من «التهديد الإسرائيليّ»
المصدر: صحف