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September 2 2022 - 16:24

الخارجية الهنغارية: النزاع الأوكراني أدى إلى إضعاف كارثي للاتحاد الأوروبي

منذ 2 ساعة 2 September، 2022
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أخبار دولية - هنغاريا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن النزاع المسلح في أوكرانيا أدى إلى إضعاف كارثي للاتحاد الأوروبي، ولم يتمكن قادته من منع ذلك.

وقال سيارتو في خطاب ألقاه في مؤتمر “البلقان المفتوحة” المنعقدة في بلغراد، اليوم الجمعة، إن النزاع الأوكراني وتأثيره الاقتصادي وأزمة الطاقة المدمرة أدت إلى إضعاف كارثي لأوروبا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “يجب علينا أن نقول الحقيقة خلال جلوسلنا وراء هذه الطاولة، وتنحصر هذه الحقيقة في أن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من حماية الناس في أوروبا من دفع فواتير الحرب التي لا يتحملون أي مسؤولية عنها”.

المصدر: وكالات

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