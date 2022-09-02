جونسون يتعرض للسخرية بسبب “غلاية المياه”

تعرض رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، لحملة انتقاد بعد أن دعا البريطانيين إلى شراء “غلاية جديدة للمياه، بهدف توفير 10 جنيهات إسترلينية على فاتورة الكهرباء”.

وقال جونسون في تصريح: “إذا كان لديك غلاية (Kettle) قديمة تستغرق وقتا طويلا في الغليان، فقد يكلفك استبدالها 20 جنيها إسترلينيا (23.12 دولارا أمريكيا) ولكن إذا حصلت على واحدة جديدة، فستوفر 10 جنيهات إسترلينية (11.56 دولارا أمريكيا) على فاتورة الكهرباء في كل عام”.

وتعاني المملكة المتحدة حاليا من أزمة تكلفة المعيشة والتي من المقرر أن تزداد سوءا حيث من المقرر أن تتجاوز الحدود القصوى لأسعار الطاقة 3500 جنيه إسترليني في أكتوبر المقبل.

ونشرت صحيفة “ديلي ستار” على غلافها صورة ساخرة من جونسون، وكتبت: ” Pot.. Kettle ..Prat أي وعاء.. غلاية.. غبي”.

وكتب أحد المغردين ساخرا: “وفقا لبوريس جونسون. إذا اشتريت غلاية في السنة لمدة 50 عاما. من المفترض أن أتمكن من دفع فاتورة واحدة للطاقة في مارس 2023. حقا أحد أعظم عقولنا”.

المصدر: وكالات