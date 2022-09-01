بحرية الحرس الثوري تعلن احتجاز واطلاق قطعة بحرية اميركية غير ماهولة

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية عن تفاصيل قيام هذه القوة باحتجاز وإطلاق قطعة بحرية غير ماهولة تابعة للقوة البحرية الأمريكية الإرهابية في الخليج.

وجاء في بيان صادر عن بحرية الحرس الثوري مساء اليوم الابعاء “بعد الادعاء المثير للسخرية لقائد القيادة المركزية الاميركية الإرهابية (سنتكوم) بأن بحرية الحرس الثوري حاولت الاستيلاء على سفينة أمريكية غير ماهولة في الخليج واتهام حراس الأمن والمصالح الوطنية لبلدنا في هذه المنطقة الاستراتيجية بزعزعة الاستقرار وممارسة أنشطة غير قانونية وغير مهنية، والذي (الاتهام) أعيد نشره من قبل وسائل الإعلام التابعة لإمبراطورية الهيمنة والصهيونية؛ لذا ومن أجل اطلاع الرأي العام ، نعلن بانه في يوم الثلاثاء (30 اب/اغسطس) تم التحكم بقطعة بحرية اميركية غير ماهولة كانت قد قُطِعت اتصالاتها الملاحية، ومن ثم جرى قطرها بواسطة سفينة اسناد تابعة لبحرية الحرس الثوري في الخليج للحيلولة دون ان يصبح طريق مرور السفن التجارية وناقلات النفط غير آمن”.

وأضافت البحرية التابعة للحرس الثوري “إن التحرك السريع والذكي لبحرية الحرس الثوري في التحكم بالقطعة البحرية المذكورة وقطرها كان بهدف تأمين طريق الشحن ومنع وقوع حوادث محتملة، وقعت عدة حالات منها بالمنطقة في الأسابيع الأخيرة”.

وتابع بيان بحرية الحرس الثوري “بعد إجراء التحقيقات وتأكيد خطأ الأمريكيين والاطمئنان الى عدم وجود تهديد لأمن إيران الإسلامية ومصالحها القومية ، تم توجيه التحذيرات اللازمة إلى البحرية الأمريكية بعدم تكرار مثل هذه المواقف والسلوكيات غير القانونية وتم الإفراج عن القطعة البحرية المذكورة بقرار من قائد سفينة الإسناد البحري للحرس الثوري. ومثلما تم التأكيد عليه مرارا، فإن وجود القوات الإرهابية لجيش الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج عرّض للخطر على الدوام استقرار وأمن هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية”.

المصدر: وكالة ارنا