العميد قاآني: وقف إطلاق النار في غزة هو أكبر هزيمة للكيان الصهيوني وذروة الإذلال له

صرح قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أنه بعد 15 شهرًا من الجرائم اللامحدودة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان، اضطر اليوم إلى قبول وقف إطلاق النار في ذروة الإذلال، واليوم سيشهد العالم أكبر هزيمة عسكرية لـ”إسرائيل”.

وفي إشارة إلى وقف إطلاق النار في غزة، قال العميد قاآني “لقد اضطر مجرمو الكيان الصهيوني المتعطشون للدماء وقتلة الأطفال، بعد 15 شهرًا من الجرائم اللامحدودة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، إلى قبول وقف إطلاق النار، وهذا هو ذروة إذلالهم”.

وأكد قائد فيلق القدس أن “هذا الاتفاق فرض على الكيان الصهيوني، وهذه المفاوضات التي جرت في الأشهر القليلة الماضية هي نتائج نفس المفاوضات السابقة التي رفضتها إسرائيل، وقد أُدرجت كافة البنود التي طالب بها الإخوة الفلسطينيون في اتفاق وقف إطلاق النار الجديد”.

وقال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال حفل تكريم الكوادر الطبية التي عالجت الجرحى اللبنانيين في حادث انفجار أجهزة البيجر: “هذا العمل العظيم الذي قمتم به هو مثال واضح على مدى تضحياتكم، يمكن تناول هذا الموضوع من جوانب مختلفة، ولديكم الكثير لتقديمه من وجهة نظركم التخصصية”.

وخاطب العميد إسماعيل قاآني الكوادر الطبية قائلًا: “الحب والإنسانية يتدفقان فيكم، حتى لو جاءكم العدو ستعاملونه بالإنسانية والمحبة”.

وأضاف: “لقد وجدتم أنفسكم فجأة أمام مهمة كبيرة للغاية لم تكونوا مستعدين لها من قبل، لكن عمل بعض أحبائنا ليل نهار، كان بفضل مقاومتكم للعمل في غرفة العمليات، وهو ما انعكس على كل فرد من أفراد طاقمنا الطبي”.

وأوضح قائد فيلق القدس: “إن هذا التحرك الذي قمتم به كان في الواقع تمرينًا حقيقيًا، وأثبتم أنكم قادرون على التعامل مع المواقف في حال نشأت أزمة للبلاد أو للمسلمين في أماكن أخرى”.

وقال العميد قاآني: “إن الروحانية والأخلاق والتعاطف التي كانت موجودة في أفعالكم لا توجد في أي مكان في العالم، والعالم كله يفتقد مثل هذه الأجواء، إن الجمهورية الإسلامية تدعم المقاومة بقوة، واليوم سيتم تسجيل هذا الحفل في التاريخ”.

العميد نقدي: يجب أن نطهر المنطقة من عار “إسرائيل”

وفي السياق، قال معاون التنسيق في حرس الثورة، العميد نقدي “يجب أن نطهر المنطقة من عار إسرائيل، والآن لم يتبقَّ سوى خطوة واحدة نحو القدس. نحن، قوات الباسيج، مستعدون لاتخاذ هذه الخطوة”.

وأضاف معاون التنسيق في الحرس الثوري أن “شهداء المقاومة وجهوا الضربات الرئيسية لجسد الكيان الصهيوني وهزموه، ولم يتبقَّ سوى خطوة واحدة نحو القدس، ونحن، الباسيجيين، مستعدون لاتخاذ هذه الخطوة”.

وتابع قائلًا “بأمر من قائد الثورة، سنعود مرة أخرى إلى الميدان وسنطهر المنطقة من عار إسرائيل”.

وأشار العميد نقدي إلى أن “الكيان الصهيوني قد فشل في جميع المجالات ولم يعد قادرًا على المقاومة، والدليل على ذلك هو الهدنة التي فُرضت، والتي تم فيها قبول جميع الخطوط الحمراء في غزة البطلة”.

المصدر: وكالة مهر