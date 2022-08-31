الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 17:24

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا

منذ 55 mins 31 August، 2022
أخبار موقع المنار

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