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August 31 2022 - 17:24

القبض على مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية

منذ 1 ساعة 31 August، 2022
محطة زابوروجيه
أخبار دولية - روسيا

أعلن عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف أنه “تم اعتقال مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه”.

وقال روغوف في حديث لوكالة “نوفوستي” الأربعاء “تم اعتقال مجموعة من المخربين الأوكرانيين الذين كانوا يخططون لتنظيم عمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية. وتابع “بحسب معطيات أولية، فقد تم التحضير لتنظيم عمل إرهابي أثناء زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بهدف إظهار عدم القدرة على السيطرة على الوضع وأن روسيا لا تستطيع ضمان الأمن”.

وأضاف أن اعتقال مجموعة التخريب هذه يدل مرة أخرى على “الجوهر الإرهابي لنظام كييف”.

المصدر: روسيا اليوم

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