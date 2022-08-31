وزيرة الدفاع الألمانية: لم يعد لدينا أسلحة نرسلها لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، عن نفاد مخزون الأسلحة لدى الجيش الألماني بعد إرسالها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه لم يعد بوسع برلين تزويد كييف بالسلاح.

ونقلت صحيفة “دير شبيغل” عن لامبرخت قولها خلال اجتماع لمجلس الوزراء: “يجب أن أعترف كوزيرة للدفاع، أننا نصل إلى أقصى ما يمكن أن يقدمه الجيش الألماني”.

وأكدت أن الوزارة كانت دائما تحمي المصالح الوطنية في المقام الأول مشددة على أنها “ستراقب عن كثب للتأكد من أن هذا الوضع سيستمر في المستقبل”.

وأبدت وزيرة الدفاع تفاؤلها بنقل أسلحة من الطراز السوفيتي من أوروبا الشرقية إلى كييف، لتحصل الدول الموردة على معدات وأسلحة غربية.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الجيش الألماني يواجه عجزا مطلقا في احتياطاته، ولهذا السبب فإن المساعدة العسكرية لأوكرانيا “على حافة التوقف”.

المصدر: نوفوستي