القانوع: الصور المؤلمة للأسير خليل عواودة تعكس وحشية الاحتلال

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عبد اللطيف القانوع، إن الحالة الصحية المتدهورة للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوماً والصور المؤلمة التي ظهرت له، تعكس وحشية الاحتلال في تعامله مع الأسرى وتجرده من أدنى المبادئ الإنسانية وتؤكد تجاهل المؤسسات الإنسانية والحقوقية لمعاناته.

وقال القانوع في تصريح صحفي تلقت “شهاب” نسخة عنه، إن الأسير عواودة حياته في كفة وكرامته في الأخرى وحتماً سيحيا عزيزاً وكريماً وتنتصر إرادته على إرادة الجلاد الصهيوني.

وتضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الاسير الفلسطيني خليل عواودة بعد نشر زوجته صور مؤلمة تعبر عن حالته الصحية.

ويواصل عواودة الوالد لـ 3 من الأبناء اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 168 يوما، وقد يعلن استشهاده في أي لحظة، وفق الجهات المختصة.

وكتب الصحفي الفلسطيني وائل أبو عمر عذراً السادة المشاهدين والمتابعين، هذه الصورة ليست من مجاعة في افريقيا بنقص طعام وغيره، إنما هي للأسير الفلسطيني خليل عواودة الذي يدخل مرحلة الخطر الشديد بعد تردي حالته الصحية مع إضرابه المتواصل عن الطعام منذ 6 أشهر.

المصدر: وكالة شهاب