المندوب الروسي الدائم في فيينا: المسؤولون الغربيون يصرون على طرق الباب المفتوح في موضوع محطة زابوروجيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2022 - 22:24
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المندوب الروسي الدائم في فيينا: المسؤولون الغربيون يصرون على طرق الباب المفتوح في موضوع محطة زابوروجيا
منذ 3 ساعة
26 August، 2022
روسيا
محطة زابوروجيا النووية
مندوب روسيا في فيينا
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