مندوب روسيا الدائم في فيينا يستبعد أن تتم زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية قبل بداية ايلول/ سبتمبر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2022 - 16:50

مندوب روسيا الدائم في فيينا يستبعد أن تتم زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية قبل بداية ايلول/ سبتمبر

منذ 17 mins 22 August، 2022
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