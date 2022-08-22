بيرم بحث مع الخليل والحلبي في ضرورة ايجاد حل لمشلكة قبض رواتب الموظفين في الهرمل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2022 - 11:32

بيرم بحث مع الخليل والحلبي في ضرورة ايجاد حل لمشلكة قبض رواتب الموظفين في الهرمل

منذ 26 mins 22 August، 2022
الوزير بيرم
لبنان

التقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، لجنة التنسيق النقابية ولجنة اتصال الهرمل في رابطة التعليم الأساسي في مكتب النواب في الهرمل، حيث تم البحث في إقفال المصارف في الهرمل واضطرار الموظفين كافة، لقطع ما يقارب المئة كليومتر لقبض رواتبهم، كما شرح النائب حمادة معاناة الموظفين في هذا المجال.

واستنكر بيرم هذا الأمر، وأجرى اتصالين بوزيري المالية والتربية  في حكومة تصريف يوسف الخليل وعباس الحلبي، وتم الاتفاق على التواصل بينهم لإيجاد حل للقضية، كذلك العمل لمعالجة سريعة لمستحقات بعض المدارس الرسمية.

وتسلم بيرم من الأساتذة كتاباً يتضمن معاناتهم والحلول المقترحة لرفعها عنهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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