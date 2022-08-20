الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت مواداً كيميائية سامة ضد قواتنا في منطقة زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أن “القوات الأوكرانية استخدمت يوم 31 من الشهر الماضي مواد كيميائية سامة ضد القوات الروسية في منطقة زابوروجيه”. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه “على خلفية الهزائم العسكرية في دونباس ومناطق أخرى، سمح نظام (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام مواد كيميائية ضد العسكريين الروس والمدنيين”.

وفي السياق، أكدت الوزارة أنه “في يوم 31 من شهر يوليو الماضي، تم نقل عسكريين روس كانوا يؤدون مهاهم في منطقة فاسيليفكا بمقاطعة زابوروجيه، إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليهم علامات تسمم”.

وأضافت أنه “نتيجة للفحوصات تم اكتشاف مادة شديد السمية من نوع توكسين البوتولينوم في أجساد الجنود”. وقالت الوزارة في بيانها أنه “من أجل تحديد أسباب التسمم، أجرى متخصصون من معهد البحوث والاختبارات للطب العسكري التابع لوزارة الدفاع بسانت بطرسبورغ تحليلا إضافيا أكد بشكل لا لبس فيه وجود سم اصطناعي وهو توكسين البوتولينوم من النوع “ب””.