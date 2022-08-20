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August 20 2022 - 17:32

البرلمان الصومالي يؤجل جلسته العامة بسبب الهجوم المسلح في العاصمة مقديشو

منذ 3 ساعة 20 August، 2022
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أخبار دولية - الصومال

أعلنت رئاسة البرلمان بالصومال تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم السبت إلى يوم غد الأحد، بسبب استمرار تبادل إطلاق النار، في أحد الفنادق بالعاصمة مقديشو.

وبحسب وسائل إعلام محلية لا يزال إطلاق النار مستمرا بين مسلحين من “حركة الشباب” وقوات الأمن الصومالية، عقب هجوم على أحد الفنادق وسط مقديشو.

وذكرت تقارير إعلامية أن 15 شخصا قتلوا، من بينهم مالك الفندق ومدنيون وعسكريون، وأصيب أكثر من 20 آخرين.

ونجحت قوات الأمن في إنقاذ أكثر من ثلاثين شخصا، بينما تبقى رهائن آخرون حتى كتابة الخبر في الفندق.

المصدر: وكالات

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