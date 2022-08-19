النائب سليم عون: لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية

رأى عضو تكتّل “لبنان القوي” النّائب سليم عون في حديث إذاعي أنّ “تحريك الموضوع الحكومي يجعلنا نتفاءل بالوصول إلى نتيجة”، لافتا إلى “أن الجميع بات على قناعة بضرورة تفادي ما قد يحدث في حال وصلنا إلى فراغ رئاسي في ظلّ حكومة تصريف الأعمال”.

أضاف: “طالما أنّ هذا الاحتمال واردٌ فالأفضل أن يكون هناك حكومة كاملة الأوصاف على أن يتزامن ذلك بحركة تعمل على تقليل فترة الفراغ”، متبنّيًا وجهة النظر التي تقول “إنّه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية”.

وأشار إلى أن “التيار غير متمسك بشخص بعينه للرئاسة ولكن عليه أن يكون بالحد الأدنى مدعومًا من فريق له التمثيل النيابي، سائلًا: “لماذا تجرى الانتخابات؟”.

وخلص إلى “التأكيد أننا أمام خيارين لا ثالث لهما إما حكومة جديدة وإما مشكلة كبيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام