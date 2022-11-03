النائب سليم عون للمنار: ندفع ثمن خياراتنا السياسية… الرئيس ميقاتي يأخذ لبنان إلى المواجهة

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون، مساء الأربعاء، أن”رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يأخذ البلد إلى المواجهة، محملاً الأخير مسؤولية عدم بذل أي مجهود من أجل تأليف الحكومة منذ تكليفه”.

وفي حديث ضمن برنامج “بانوراما اليوم” على قناة المنار، أكد النائب سليم عون أن على “ضرورة قيام مجلس الوزراء الحالي بتصريف الأعمال، إلا أنه استنكر ما حاول البعض من القيام به بإعطاء الحكومة اللبنانية صلاحيات رئاسة الجمهورية”، معيداً”التذكير بأن مجلس الوزراء لا يحق له الاجتماع”.

وقال النائب سليم عون إن:”محاولات جرت لتحميل التيار الوطني الحر المسؤولية عن الفساد في لبنان”، وأشار إلى أن” التيار يدفع ثمن خياراته السياسية، وهو قد استطاع أن يخلص البلد من خلالها”، معتبراً أن “خيارنا السياسي هو الذي ساهم في ترسيم الحدود” البحرية في جنوب لبنان.

وتعليقاً على موضوع الفراغ الرئاسي، رفض النائب سليم عون أن تكون ظروف رئاسة الجمهورية القادمة “تشبه الظروف المعرقلة التي مر بها الرئيس ميشال عون”، وكشف أن”التيار الوطني الحر مستعد لتقديم مبادرة لحل الأزمة السياسية في لبنان عند نضج الظروف المناسبة”.

المصدر: قناة المنار