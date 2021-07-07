النائب سليم عون: ردة فعل غريو على كلام دياب غير موفقة لا في الشكل ولا في المضمون

سأل النائب سليم عون في حديث اذاعي ماذا يفعل الرئيس المكلف سعد الحريري تجاه معاناة الناس وهو الذي يستمر بالسفر من دون أي يقوم بأي طرح جديد لإخراج لبنان من الفراغ الحكومي؟”.

وشدد على أن “وجع الناس هو وجعنا”، معتبرا أن “هناك من يضع فريق رئيس الجمهورية في دائرة الاستهداف ويحمله مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع”.

ولفت الى أن “آخر تشكيلة قدمها الحريري تعود الى أواخر العام الماضي، وجل ما يحاول الرئيس المكلف تقديمه اليوم هو التلويح بالاعتذار كورقة رابحة له”.

وردا على سؤال عن كلام سفيرة فرنسا آن غريو في السرايا أمس والذي حملت فيه المسؤولية للجميع، اعتبر عون أن “ردة فعل السفيرة على كلام الرئيس حسان دياب غير موفقة لا في الشكل ولا في المضمون وموقفها لم يكن مبررا”، وسأل “ألا تتحمل فرنسا جزءا من المسؤولية في دعمها المنظومة السياسية التي كانت حاكمة منذ مؤتمرات باريس 1 وباريس 2 والتي كانت المسؤولة الأولى عن الفساد المستشري وسوء الادارة؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام