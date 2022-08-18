المفوضية الأوروبية: نقل 10 ملايين طن من الحبوب خارج أوكرانيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه تم نقل 10 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية خارج أوكرانيا، لافتة إلى أن الممرات الآمنة عززت عملية التصدير.

وقالت فون دير لاين، في تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الخميس إنه “تم نقل 10 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية خارج أوكرانيا.. وقد ساعد التنفيذ السريع لممرات التضامن الخاصة بنا على تعزيز هذه الصادرات”.

هذا وأعلن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، اليوم الخميس، أن بلاده تتعاون مع الأمم المتحدة، لرفع القيود عن تصدير الأسمدة والحبوب وغيرها من المنتجات الروسية؛ مشددا على أن مشكلة الأمن الغذائي ستبقى دون حل، إذا لم ترفع القيود.

وقال إليتشيف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، “فيما يتعلق بوفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها لتوريد الأغذية والأسمدة والمواد الخام الروسية، ونقلها إلى الأسواق العالمية، أود أن أشير إلى النتعاون بفاعلية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ وهي بدورها تقوم بعمل مستهدف مع واشنطن وبروكسل والشركات الأجنبية الخاصة”.

وتابع أنه “يهتم العالم كله، ولا سيما البلدان النامية، بتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء الدولية”. وأشار إلى أنه “دون إزالة العقبات الغربية المصطنعة وغير الشرعية، التي تعيق الشركات الروسية في ممارسة النشاط الاقتصادي الخارجي؛ فمن الصعب استعادة الأداء الطبيعي لسلاسل التوريد، وحل المشكلات الأخرى المتعلقة بضمان الأمن الغذائي”.

يُذكر أنه تم توقيع اتفاق متعدد الأطراف بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في الـ 22 من شهر تموز/يوليو بشأن إلغاء القيود على تصدير المنتجات الروسية وتسهيل روسيا لنقل الحبوب الأوكرانية. وتتضمن الصفقة نقل الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.