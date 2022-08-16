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August 16 2022 - 16:18

تحركات شعبية في طرابلس

منذ 2 ساعة 16 August، 2022
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لبنان
فادي منصور

IMG-20220816-WA0028نفذت تحركات شعبية في طرابلس تنادي بالعديد من المطالب الاجتماعية وبوضع حد للتدهور الاقتصادي في البلد وسط انتشار أمني مكثف لعناصر الجيش في عدد من مناطق طرابلس.

واعتصم المتقاعدون في الأجهزة الأمنية أمام مالية طرابلس للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتامين الطبابة ورفع المساعدات وتحرير ودائع وتعويضاتهم.

الى ذلك نظمت مسيرات وجرى قطع طرقات في ساحة التل وسط طرابلس من قبل عمال البلدية للمطالبة بحقوقهم وضرورة الاسراع بانتخاب رئيس جديد للبلدية  . رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد دعا المعنيين للاسراع في إيجاد حلول لأزمة البلدية وتحسين الأوضاع المعيشية.

من جهة ثانية ضربت دوريات الجيش طوقا امنيا مشددا حول مصرف لبنان في طرابلس بعد تجمعات كبيرة ومحاولة بعض العسكريين المتقاعدين خلع البوابة الأساسية.

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المصدر: موقع المنار

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