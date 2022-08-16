نفذت تحركات شعبية في طرابلس تنادي بالعديد من المطالب الاجتماعية وبوضع حد للتدهور الاقتصادي في البلد وسط انتشار أمني مكثف لعناصر الجيش في عدد من مناطق طرابلس.

واعتصم المتقاعدون في الأجهزة الأمنية أمام مالية طرابلس للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتامين الطبابة ورفع المساعدات وتحرير ودائع وتعويضاتهم.

الى ذلك نظمت مسيرات وجرى قطع طرقات في ساحة التل وسط طرابلس من قبل عمال البلدية للمطالبة بحقوقهم وضرورة الاسراع بانتخاب رئيس جديد للبلدية . رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد دعا المعنيين للاسراع في إيجاد حلول لأزمة البلدية وتحسين الأوضاع المعيشية.

من جهة ثانية ضربت دوريات الجيش طوقا امنيا مشددا حول مصرف لبنان في طرابلس بعد تجمعات كبيرة ومحاولة بعض العسكريين المتقاعدين خلع البوابة الأساسية.

المصدر: موقع المنار