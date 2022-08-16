المملكة المتحدة تعيد فتح أكبر منشأة لتخزين الغاز

ذكرت صحيفة “التلغراف” البريطانية، نقلاً عن مصادر، أنه ستتم إعادة فتح منشأة تخزين الغاز الطبيعي الخام الضخمة “راف” (Rough) في المملكة المتحدة. وقالت الصحيفة في تقرير لها “شركة “سنتريكا” (Centrica)، المالكة لشركة British Gas، مستعدة لبدء ضخ الغاز الطبيعي إلى منشأة التخزين الخام في أوائل أيلول/سبتمبر بعد الحصول على موافقة من هيئة الصحة والسلامة المهنية”.

وأشارت الصحيفة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين سنتريكا والحكومة بشأن دعم الدولة، وحسبما ذكرت المصادر فإن المسؤولين الحكوميين وشركة “سنتريكا” يعتزمون الانتهاء من المفاوضات في الوقت المناسب حتى تبدأ الشركة في ملء الخام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوعين.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “بلومبرغ”، عن مصادر، أن الحكومة البريطانية وشركة “سنتريكا” تدرسان تخزين الغاز الطبيعي في منشأة راف البعيدة قبل أن يتم تحويلها إلى تخزين الهيدروجين في المستقبل.

وقالت شركة “سنتريكا” وهي أكبر مورد للطاقة في بريطانيا عام 2017 إنها ستغلق منشأة “راف”، التي كانت تمثل حوالي 70% من إجمالي الطاقة التخزينية للغاز الطبيعي في بريطانيا.

المصدر: موقع المنار